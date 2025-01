(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 CORTEO PER RAMY, BARBERA (PRC): “CONDANNIAMO LE BRUTALI CARICHE DI POLIZIA

A ROMA”

“Ancora una volta denunciamo e condanniamo le brutali cariche di polizia

contro i manifestanti del corteo che stava percorrendo le strade del

quartiere romano di San Lorenzo per chiedere giustizia e verità per Ramy

Elgaml, il 19enne morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un

inseguimento con i carabinieri. Al corteo romano erano presenti oltre 400

manifestanti, di cui gran parte giovanissimi. Troviamo sinceramente

inaccettabile la reazione delle forze dell’ordine che ancora una volta,

come ormai succede troppo spesso nelle manifestazione di piazza, invece di

garantire l’ordinato svolgimento dei cortei, ha inopinatamente deciso di

intervenire, caricando brutalmente i manifestanti. Le immagini di alcuni

video sono abbastanza eloquenti rispetto alla dinamica dei fatti. Anche in

questo caso si registrano tra i manifestanti persone ferite dalle

manganellate. Auspichiamo che le opposizioni parlamentari chiedano

finalmente conto al ministro Piantedosi della vergognosa gestione

dell’ordine pubblico a Roma e in altre parti del Paese. Forse qualcuno

dimentica che in Italia esiste una Costituzione e che il diritto a

manifestare è ancora, per fortuna, una libertà sacrosanta che non ci faremo

sottrarre da nessuno”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.