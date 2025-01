(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Caso Ramy: Perego, riconoscere ruolo fondamentale di chi garantisce nostra sicurezza

“La perdita di una vita rappresenta sempre una tragedia che lascia un vuoto incolmabile. Tuttavia, è fondamentale fermarsi a riflettere sulle cause che hanno condotto a un epilogo così drammatico.Se non si percepisce la gravità di un gesto come il mancato rispetto di un ordine di fermo impartito dalle Forze dell’ordine, allora non si ha chiaro cosa sia il giusto e lo sbagliato. Un simile evento avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, causando ulteriori incidenti irreparabili a danno di altri cittadini, vittime innocenti di una folle fuga. Riflettere su quanto accaduto significa comprendere il valore della responsabilità individuale nel rispetto delle regole alla base di una società civile, oltre a riconoscere il ruolo fondamentale delle autorità incaricate di garantire la nostra sicurezza”. Lo dichiara Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma