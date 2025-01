(ARC) Salute: Riccardi, Fisio Medical Center esperienza straordinaria

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Importante risposta ai bisogni dei piccoli pazienti oncologici e

delle loro famiglie

Pradamano, 11 gen – “L’inaugurazione del Fisio medical center ?

la storia di una mamma ‘coraggio’, Rita, e della sua famiglia con

cui ha saputo affrontare il dolore per la perdita di un figlio

trasformando il dramma a beneficio degli altri. Un’esperienza

straordinaria che andrebbe letta da coloro che resistono a quelle

decisioni improcrastinabili legate alla rete oncologica, una

tematica complessa che attende risposte da oltre trent’anni. E’

una grande lezione civile che d? evidenza di come le risposte di

salute siano il frutto della competenza dei professionisti del

sistema sanitario ma senza l’importante contributo di chi vive

queste esperienze in prima persona, senza il sostegno delle tante

associazioni di volontariato, le risposte non sarebbero quello

che noi possiamo vedere oggi. Il problema oncologico non finisce

all’interno di una sala operatoria o delle pareti del servizio

sanitario pubblico ma all’interno di un’alleanza con tutte le

componenti, pubbliche, private, del volontariato, che permettono

di raggiungere successi ben rappresentati dalla realizzazione di

questo polo innovativo in Friuli Venezia Giulia dedicato alla

riabilitazione e al benessere dei bambini affetti da patologie

oncologiche e delle loro famiglie”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali

e Disabilit? Riccardo Riccardi, in occasione dell’inaugurazione

oggi a Pradamano del Fisio Medical Center; un progetto ambizioso,

promosso da La Casa di Joy odv, l’organizzazione di volontariato

da anni in prima linea nel sostegno ai piccoli pazienti

oncologici e ai loro cari, e reso possibile grazie anche al

supporto dei clienti di Despar Nord, che ha contribuito alla sua

realizzazione attraverso la raccolta fondi natalizia del 2023 “Un

piccolo gesto: Il tuo dono alla comunit?”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha manifestato un sentito

ringraziamento a quanti hanno reso possibile la realizzazione

della struttura: “un grande successo accompagnato dal sostegno di

molti, dall’impegno di Despar, che ritrovo in occasioni di grande

profondit? sociale, e dall’organizzazione di volontariato ‘La

Casa di Joy’ che dimostra come il connubio tra solidariet? e

competenza possa trasformare le sfide in opportunit?. Questo

centro ? un esempio straordinario di responsabilit? condivisa,

che rafforza il tessuto sociale e offre nuove speranze a chi ne

ha pi? bisogno”.

“L’apertura del Fisio medical center – ha commentato ancora

Riccardi – ? molto pi? di un semplice centro riabilitativo:

rappresenta una conquista significativa per il nostro territorio,

un luogo in cui l’innovazione medica si intreccia con un

autentico spirito di solidariet?. In un’epoca in cui troppo

spesso ci si concentra sugli aspetti individualistici, questo

progetto ci ricorda l’importanza di guardare oltre, verso un

orizzonte di cura e sostegno collettivo. E’ una risposta concreta

alle esigenze dei piccoli pazienti oncologici e delle loro

famiglie, ma anche un simbolo di come la nostra comunit? sappia

unirsi per costruire un futuro basato su valori come inclusione,

empatia e attenzione ai pi? fragili”.

Nel dettaglio, il Fisio medical center nasce per rispondere alle

necessit? fisiche, emotive e sociali dei piccoli pazienti

oncologici e delle loro famiglie, integrando competenze mediche,

psicologiche e terapeutiche in un approccio multidisciplinare. Il

centro si distingue infatti per il suo impegno a fornire

un’assistenza completa e gratuita, che comprende consulenze

specialistiche in oncologia pediatrica, medicina palliativa e

nutrizione. Tra i servizi principali rientrano i trattamenti

personalizzati per il recupero motorio e il benessere fisico,

prestazioni infermieristiche dedicate e un sostegno psicologico

completo, con sedute individuali, terapie familiari e percorsi di

elaborazione del lutto. Inoltre, la struttura presenta spazi

dedicati alla formazione e all’aggiornamento, con conferenze,

sessioni di telemedicina e corsi specializzati per le cure

domiciliari e la sicurezza.