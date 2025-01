Alle 9.05 – 9.30 ospite di “Amici e nemici” su Radio 24 Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione. Per l’ascolto www.radio24.it

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

Sabato 11 gennaio, dalle 8.30 alle 10, torna Amici e nemici con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Dopo una breve analisi delle notizie di giornata, Aprile e Bellasio introdurranno la prima ospite di giornata: Paola Peduzzi, giornalista del quotidiano Il Foglio. Con lei si commenterà la condanna a Donald Trump per il caso Stormy Daniels e si parlerà della liberazione della giornalista del Foglio Cecilia Sala. A seguire, la politica interna e quella estera (dalla conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni alla visita di Volodymyr Zelensky a Roma, passando per Elon Musk e Donald Trump) saranno i temi al centro dell’intervista a Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione. Subito dopo, Aprile e Bellasio affideranno un commento dell’attualità politica al direttore del quotidiano il manifesto Andrea Fabozzi, con cui si parlerà anche della storia delle famose prime pagine del giornale da lui guidato.