*AGGRESSIONE CIRCOLO ARCI E MILITANDI FDI, ROSSO E FONTANA (FI): TORINO SU

BRUTTA CHINA. SOLIDARIETA’ ALLE PERSONE COLPITE, MA DOV’E’ LO RUSSO?

NOMINIAMO UN COMMISSARIO PER LA SICUREZZA*

“Dov’è Lo Russo? A prendersi ancora un caffè e fare progetti culturali ad

Askatasuna?” a domandarselo il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana

rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino.

“Condanniamo fermamente le due aggressioni subite in poche ore l’una

dall’altra da un circolo Arci e a militanti di Fdi in Corso Racconigi. La

situazione sta degenerando rapidamente a Torino. Sono state anche chiare le

forze dell’ordine al riguardo con una nota firmata congiuntamente da tutti

i rappresentanti delle forze di polizia. L’amministrazione Lo Russo ha

perso qualsiasi credibilità al riguardo, in particolare dopo aver flirtato

con i centri sociali in pendenza peraltro di un processo penale. E’

necessario un cambio di strategia: chiediamo la nomina di un commissario

straordinario per la sicurezza a Torino che vada a sostenere l’azione della

Giunta Comunale” spiegano i due azzurri.

Concludono Rosso e Fontana: “Noi non abbiamo paura di condannare l’attacco

al circolo Arci, ci chiediamo il perchè del silenzio del Pd e del

capogruppo Cerrato su quanto accaduto agli agenti al corteo per Ramy e poi

ai militanti di Fdi. Non solo però troviamo estremamente grave che siano

state negate. ancora una volta, comunicazioni sui fatti del corteo a Ramy

in Sala Rossa. Forse il centrosinistra sta ancora facendo campagna

elettorale provando a mantenere i voti degli estremisti di Askatasuna?

Questa tacita connivenza è pericolosa”.