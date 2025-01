Acqualatina, continui disagi per i cittadini di Anzio: Diffidata la società

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

È proseguita fino a questa mattina la carenza idrica nella zona di Colle Cocchino, dopo l’interruzione improvvisa comunicata ieri da Acqualatina che in serata ha inviato anche un’autobotte nella zona. Si tratta di uno degli ultimi disagi che i cittadini sono costretti ad affrontare, davanti ai quali l’amministrazione comunale è intervenuta diffidando la società che gestisce il servizio idrico integrato.

“Dopo il mio insediamento – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ho incontrato la presidente di Acqualatina e fatto presente la difficile situazione che abbiamo ad Anzio, con cantieri fermi, continue perdite che si fa fatica a riparare nei tempi previsti e vistose buche che creano pericoli alla circolazione, per le quali utilizziamo transenne del Comune. Ho chiesto tempi certi per i lavori e l’utilizzo di transenne di Acqualatina laddove si verificano perdite e buche, per far comprendere ai cittadini che i ritardi non sono i nostri. Purtroppo i disagi sono continuati e ci regoleremo di conseguenza“.

Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Pietro Di Dionisio, aggiunge: “Monitoriamo ogni giorno la situazione e purtroppo non abbiamo registrato miglioramenti, gli uffici pertanto hanno provveduto a chiedere conto degli interventi non eseguiti. Si è verificato anche un episodio spiacevole, con la società che ci ha comunicato la presenza di una squadra su un cantiere, cosa in realtà che non era avvenuta e anzi aveva richiesto l’intervento di operai del Comune. Sono comportamenti che non intendiamo tollerare oltre“.