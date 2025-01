(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 VENEZUELA: BERGAMINI, “MANIFESTAZIONE FORZA ITALIA SEGNALE VICINANZA A POPOLO VENEZUELANO”

“La manifestazione di Forza Italia davanti all’Ambasciata venezuelana nel giorno dell’insediamento di Maduro rappresenta un tangibile segnale di vicinanza a un’opposizione e un intero popolo schiacciati da una dittatura terribile e che ci vedono al loro fianco ormai da anni. Le ultime involuzioni suggeriscono che il regime comunista di Caracas è ormai fuori controllo, ed è necessario un intervento deciso della Commissione Europea al fianco di chi, in quel Paese, sta mettendo a repentaglio la propria vita. L’Unione non può venir meno al suo compito di promuovere la libertà come valore universale” Lo dichiara Deborah Bergamini, vice segretario nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia.

