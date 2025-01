Uispress n. 1 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 10 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Uispress n. 1 – venerdì 10 gennaio 2025 Anno XLIII

Povertà educativa minorile: Arci, Uisp e Arci ragazzi chiedono al Governo di ripensarci

“Chiediamo con forza al Governo di fare un passo indietro, di *rifinanziare il Fondo per il contrasto alla povertà educativa*, di ripensare ad una politica di welfare che sostenga i territori nel costruire presìdi di sostegno, ascolto, accoglienza e relazione per una generazione che non smette mai di essere dimenticata dalla politica”. Scrivono in un comunicato *Tiziano Pesce*, presidente Uisp; *Walter Massa*, presidente Arci; *Viviana Bartolucci*, presidente Arci Ragazzi.

Tutti i dati lo evidenziano, la situazione di precario benessere dei minori in Italia, già pericolosamente fragile prima della crisi sanitaria 2020-2023, è diventata *un’emergenza profonda e urgente.

*Il Governo Meloni ha tagliato il finanziamento al Fondo di contrasto alla povertà educativa, *l’unico presìdio nazionale capace di sostenere progettazioni diffuse* e capillari a sostegno delle fragilità dei più giovani*

Leggi l’articolo

[1] Legge di bilancio, Vanessa Pallucchi, portavoce Forum terzo settore: “Nostre proposte inascoltate”

“Quasi nessuna delle nostre proposte per la Legge di Bilancio è stata accolta e a *pagarne le conseguenze* saranno non solo i soggetti della solidarietà, penalizzati anche dalla nuova norma che impone un tetto agli investimenti sociali, ma anche i più fragili, già colpiti dalle emergenze sociali. In un momento così difficile, con *la crescita di povertà e disuguaglianze*, ci saremmo aspettati maggiore attenzione al welfare e vere politiche di sostegno per quelle realtà, quali sono gli Enti di terzo settore, che combattono il disagio, costruiscono coesione sociale, realizzano un’economia sana”. Così* Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore*, commenta l’approvazione definitiva della Manovra

Leggi l’articolo

[2] Il nuovo anno parte con i corsi di formazione Uisp organizzati dall’Uisp in tutta Italia

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

[3] Verso il Congresso nazionale Uisp: i nuovi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del *Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025)* prosegue anche questo fine settimana il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti.

Presentiamo* i Congressi previsti nei prossimi giorni* e le notizie su quelli che si sono svolti nei giorni scorsi

Leggi l’articolo

[4] Sport e solidarietà: Uisp sulla Rai con le iniziative per la Befana. I servizi della TgR da Bari e Perugia

Sono state molte le iniziative promosse dall’Uisp sul territorio in occasione della festività dell’*Epifania*, alcune di queste hanno attirato l’attenzione delle testate regionali Rai.

“Le grandi chiavi aprono le porte pesanti alla Befana per* lasciare i regali ai ragazzi dell’Istituto penale per minorenni “Fornelli” di Bari*. Tute ginniche e dolciumi: è l’appuntamento tradizionale dell’Unione Italiana Sport Per tutti”. Si apre così il servizio della *Tgr Rai Puglia* [5] dedicato all’iniziativa ormai storica organizzata dall’Uisp Bari: Porte Aperte al Fornelli.

Ci spostiamo a *Perugia* e nel suo circondario per il servizio della [6]*Tgr Rai Umbria [7] sulla Motobefana*, “l’’iniziativa della Uisp non si è fatta fermare dalla pioggia” e decine di motociclisti sono partiti dal centro storico di Perugia. E’ stato donato un sollevatore elettrico alla residenza protetta Il Monastero nel comune di Collazzone

Leggi l’articolo

[8] Servizio civile nell’Uisp: ecco i progetti nelle città e come fare domanda. C’è tempo fino al 18 febbraio

È ufficialmente aperto il bando per il servizio civile universale [9], pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: c’è tempo *fino alle ore 14 di lunedì 18 febbraio 2025* per partecipare al Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, per *progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026*.

Tra gli enti del terzo settore che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è* anche l’Uisp in molte città italiane*. Chi fosse interessato ai progetti Uisp può andare sulla pagina territoriale che lo interessa, all’interno del sito di Arci Servizio Civile nazionale [10]. Qui puoi cercare la tua città [11] e scegliere il progetto per il quale fare domanda ed impegnarti

Leggi l’articolo

[12] On line Pagine Uisp numero 1 del 2025, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

*È on line il numero 1 di PagineUisp del 2025* [13], la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

In questo numero i commenti e le novità sulla *legge di bilancio 2025*; il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica; le partnership Uisp; il nuovo bando del servizio civile e molto altro

Leggi l’articolo

[14] A Tarvisio (Ud) si gioca lo Snow Rugby Uisp, il torneo sulla neve più grande del mondo

Tarvisio si prepara ad accogliere la nuova edizione dello Snow Rugby, il più grande torneo di rugby a 5 su neve del mondo e il torneo di rugby seniores più ricettivo d’Italia. L’evento, in programma* sabato 11 e domanica 12 gennaio*, vedrà la partecipazione di ben *50 squadre provenienti da tutto il continente*, buona parte d’Italia e, addirittura, dall’Iran, tutte pronte a sfidarsi in una cornice unica e suggestiva.

“Grazie agli organizzatori e ai partner istituzionali per aver reso possibile questo straordinario evento – ha detto la *presidente dell’Uisp Friuli Venezia Giulia, Sara Vito* – in cui il rugby dimostra di essere a pieno titolo riferimento della transizione sportiva, *motore di sviluppo economico sostenibile*, di valorizzazione del territorio e dell’ambiente e di una grande festa di amicizia tra i popoli”.

*GUARDA IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA [15]*

Leggi l’articolo

[16] Tiziano Pesce, presidente Uisp, designato nel Consiglio nazionale del terzo settore

L’organismo nazionale è stato istituito dalla riforma del terzo settore, con funzioni di promozione e sostegno. La nomina di Tiziano Pesce tra i suoi componenti effettivi *conferma l’impegno e il credito del quale gode l’Uisp nella promozione sociale e sportiva del nostro Paese* e soprattutto la rilevanza assunta in quanto Rete associativa.

Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali *Elvira Calderon*e ha firmato il decreto con i nuovi nomi dell’organismo nazionale istituito dalla riforma con funzioni di promozione e sostegno. Ecco il Decreto di nomina [17].

Con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 19 dicembre 2024, *sono stati designati con i nuovi componenti del Consiglio nazionale del terzo settore [18]*. Il decreto a firma del ministro Elvira Calderone conta 37 effettivi e altrettanti supplenti. L’ultimo rinnovo risale a giugno 2021. Il Consiglio sarà presieduto dal viceministro *Maria Teresa Bellucci*

Leggi l’articolo

[19] A Bologna torna la campagna Uisp “Pillole di Movimento”, giunta alla 14^ edizione

Il 9 gennaio è ripartita Pillole di Movimento, l’iniziativa di Uisp Bologna pensata per incoraggiare le persone a muoversi di più e contrastare i rischi legati alla sedentarietà. Grazie alla *collaborazione con l’AUSL di Bologna, le farmacie Benu Farmacia e Federfarma Bologna*, i partner e le istituzioni, viene messo a disposizione 1 mese gratuito di attività fisica in palestra e in piscina.

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI EMILIA ROMAGNA [20]

*Quest’anno *saranno distribuite più di 25.000 scatole* di Pillole di Movimento: “Le Pillole di movimento – commenta la *presidente Uisp Bologna, Paola Paltretti* – hanno l’obiettivo di dare una motivazione in più alle persone che hanno messo, tra i buoni propositi del 2025, anche quello di fare sport”.

La campagna di Uisp Bologna *ha ispirato il progetto europeo Movement Pills 2.0* promosso dall’Uisp nazionale, che coinvolge Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia insieme alle reti europee EPSI ed ISCA

Leggi l’articolo

[21] Terzo settore e comunicazione sociale: dall’ombelico al microfono, tra democrazia e rappresentanza

La fine del 2024 ha suggerito *molteplici bilanci*. Anche legati alla cronaca di tutti i giorni, così incalzante nel metterci di fronte a realtà nuove e diverse. Ecco: *terzo settore, informazione sociale, rappresentanza*, ad esempio. Ci sono vari nessi e vari tagli attraverso i quali rifletterci sopra.

*Due articoli*, di autori molto diversi tra di loro (un sociologo e un giornalista) ci spingono a qualche riflessione, voltandosi indietro e guardando in avanti. Il collegamento tra i due articoli, oltre che di tipo cronologico, è anche di tematico: *democrazia e comunicazione sociale sono facce della stessa medaglia*. Dentro e fuori il terzo settore. Come lo sono rappresentazione e rappresentanza, senza l’una non può esserci l’altra. Lo esige la consapevolezza e la coscienza di sé alla quale è giunto il terzo settore, lo esige la necessità di “darsi visibilità per contare nel nuovo secolo”

Leggi l’articolo

[22] Il 6 aprile Vivicittà Uisp tornerà a correre per la pace in Italia e all’estero. Presentiamo la nuova grafica

*Il 6 aprile 2025 alle 9.30 ci sarà lo start di Vivicittà*. Dopo i quarant’anni compiuti lo scorso anno, la manifestazione Uisp prosegue portando avanti i valori di solidarietà, sostenibilità ambientale, con un focus particolare sulla pace, indispensabile come non mai.

*Marco Ceccantini, responsabile manifestazioni nazionali Uisp*, afferma: “Per Vivicittà prosegue il leit motiv portato avanti da tutte le manifestazioni nazionali, che – in linea con la campagna di tesseramento Uisp – è “Immagina… le persone vivere in pace”.

“L’importante, per me, è che le grafiche possano rappresentare il periodo di incertezza che stiamo vivendo e la nostra capacità di “immaginare” il futuro dello sport sociale e dello sportpertutti – spiega *Andrea Dreini, creatore della grafica e dirigente Uisp *- “Immagina” Giocagin, immagina Vivicittà, immagina Bicincittà, immagina l’Almanacco Antirazzista”

Leggi l’articolo

[23] Uisp Brescia: appuntamento tra cinema e letteratura con Valentina Petrillo

*Sabato 11 gennaio* alle 18 presso la Sala Nuovo Eden di via N. Bixio 9 a Brescia, *Arcigay Orlando Brescia in collaborazione con Uisp Brescia e Nuovo Eden* ospiteranno Valentina Petrillo per la presentazione del film “5 nanomoli. Il sogno olimpico di una donna trans”.

“La partecipazione di Valentina alle Olimpiadi di Parigi è stata una tappa importante per lei ma anche per tutto il movimento delle sport lgbtq+ – spiega *Francesca Savoldini, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp Brescia* – L’Uisp da sempre s’impegna per garantire l’accesso allo sport a tutti, tutte e tutt*, *senza discriminazionei e nel rispetto delle sensibilità di ogni persona”*.

A seguire, si terrà anche *la presentazione del libro* di Valentina Petrillo “Più veloce del tempo. Il viaggio della prima atleta transgender verso la felicità”

Leggi l’articolo

[24] Ciclismo Uisp: il 2025 inizia con il Campionato mountain bike in Toscana

*Domenica 12 gennaio* segnerà l’inizio ufficiale della stagione ciclistica Uisp con il* Campionato nazionale di mountain bike invernale* che si svolgerà *a Cecina di Larciano (Pt)* in prova unica, un evento che promette di attrarre ciclisti appassionati per inaugurare la stagione.

La manifestazione darà avvio al calendario delle attività ciclistiche Uisp per il nuovo anno, che proseguirà il *18 e 19 gennaio con il Campionato ciclocross a Castellerano (Re)*

Leggi l’articolo

[25] Uisp Cagliari lancia il progetto “Oltre lo sguardo-Senza limiti”, rivolto a persone non vedenti o ipovedenti

Alla Uisp di Cagliari, il 2024 è terminato con le prove tecniche di un nuovo progetto sportivo inclusivo, dal titolo “Oltre lo sguardo – Senza limiti” rivolto a persone non vedenti o ipovedenti, e che* prenderà il via sabato 11 gennaio*, con lezioni ogni 15 giorni tra le 9 alle 13, per poi seguire un calendario con appuntamenti fissi di tiro con l’arco e altre specialità.

*Pietro Casu, presidente del Comitato Uisp Cagliari*, presenta l’iniziativa: “Questo nuovo corso sportivo serve a dare continuità al progetto di “Attività multisportiva” rivolto a persone non vedenti o ipovedenti e a qualunque persona con disabilità. E’ un progetto inclusivo basato sul riconoscimento della *diversità come risorsa e non come un ostacolo*”

Leggi l’articolo

[26] Uisp Viterbo: torna Corrintuscia, con 25 appuntamenti in programma. Sabato la presentazione

*Sabato 11 gennaio* alle 18, presso la Sala delle Feste della Biblioteca Comunale di Tarquinia, si terrà *la presentazione dell’edizione 2025 del Corrintuscia*, il prestigioso circuito podistico che riunisce 25 gare di running organizzate nella Tuscia e nelle aree circostanti.

La serata di presentazione offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire le novità del circuito e il calendario ufficiale 2025, che *prenderà il via con la Corsa di Miguel a Roma, domenica 19 gennaio*

Leggi l’articolo

[27] Giovannini, Asvis: “In un nuovo anno denso di rischi l’Ue è chiamata a un grande salto di qualità”

Pubblichiamo *l’editoriale integrale di Enrico Giovannini*, direttore scientifico Asvis-Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, apparso nel primo numero del 2025 della newsletter dell’alleanza [28].

“L’anno che si è appena avviato porterà (probabilmente)* alcuni cambiamenti significativi* che ci riguardano sia come cittadini del mondo, sia, e soprattutto, come europei e italiani – scrive Giovannini – Fa parte del primo gruppo l’avvio del secondo mandato presidenziale di *Donald Trump*… Dal canto suo, anche *l’Unione europea dovrà gestire un nuovo ciclo politico denso di annunci e aspettative*, e dovrà dimostrarsi in grado di fare un grande salto di qualità”*

Leggi l’articolo

[29] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

Leggi l’articolo

[30] Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: Le iniziative e i progetti Uisp nell’*Agenda Sportpertutti 2025*; Sport Point Uisp, al via i nuovi webinar gratuiti di consulenza; Vivi lo spirito delle feste natalizie con lo sport Uisp; Inizia il 2025 con le proposte Uisp sul territorio; *Sport sociale per i diritti e contro il razzismo*: torna la Corsa di Miguel

Leggi l’articolo

[31]

Per aggiornamenti consultare il sito https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/wfhty2q/ws20j24/uf/90/aHR0cDovL3d3dy51aXNwLml0?_d=A09&_c=9958fc14 [32]

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLIII*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello