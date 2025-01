(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Comunicato Stampa

POLO CULTURALE “IL PICO”: DATI DI AFFLUENZA E PRESTITI IN NETTA CRESCITA NELL’ANNO SOLARE 2024

Marina Marchi (Assessore alla Cultura): “Felici che il Polo Culturale sia diventato un punto di riferimento per la comunità dell’Area Nord, in special modo fra le giovani generazioni”

Il Polo Culturale “Il Pico” si conferma un punto di riferimento per il territorio dell’Area Nord della Provincia di Modena. Nel 2024 è stato registrato un netto aumento nei già lusinghieri dati relativi al secondo semestre del 2023.

Nel periodo sopracitato si sono registrati oltre 45.000 accessi complessivi. Le visite, relative a progetti con le Scuole del territorio, fra letture ed eventi con esperti, sono state 1.897; la quota dei nuovi iscritti ha raggiunto le 694 unità, portando il totale complessivo a 16.477 “attivi”.

Sempre nel 2024 sono stati registrati complessivamente ben 27.335 prestiti esterni. Un dato che rappresenta una nettissima crescita, rispetto all’ultimo rilevamento risalente al secondo semestre dell’anno solare 2023 (12.826).

“È con grande soddisfazione che vediamo il Polo Culturale “Il Pico” consolidarsi sempre più come un punto di riferimento fondamentale per l’intero territorio dell’Area Nord della Provincia di Modena – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – I numeri registrati nel 2024 sono una testimonianza tangibile dell’interesse crescente e della partecipazione attiva della comunità. L’aumento significativo degli accessi, delle visite legate ai progetti scolastici e dei prestiti esterni evidenziano il ruolo sempre più centrale che la nostra struttura riveste nella promozione della cultura, della lettura e della formazione. Questo è il risultato di un lavoro costante e appassionato, che premia l’impegno di tutti coloro che collaborano a rendere il Polo Culturale un luogo accogliente, dinamico e in continua evoluzione. L’importante crescita dei nuovi iscritti, che ha portato il numero totale a oltre 16.000, è un segnale chiaro che il nostro Polo è un servizio apprezzato e sempre più radicato nel cuore della nostra comunità”.