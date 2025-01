(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

MUNICIPIO XV, ROMA. ITALIA VIVA: OGGI PRESENTAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTELEONE DI SPOLETO

Roma, 10 gennaio 2025 – “Oggi pomeriggio, a partire dalle 18.30, presso l’Hotel Fleming partecipiamo, insieme agli amministratori del Municipio XV, alla presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Monteleone di Spoleto, un importante spazio di quartiere che attende da anni il completo rilancio. È stata una nostra battaglia in campagna elettorale e dunque un progetto a cui teniamo particolarmente, che abbiamo sostenuto anche facendo approvare in Assemblea capitolina specifici atti per lo stanziamento dei fondi e il sostegno concreto all’opera. Questo importante piano di rigenerazione urbana, che prevede tra l’altro la realizzazione di un’area verde, di uno spazio giochi per i bambini e il rifacimento dei banchi del mercato, diventa oggi finalmente più concreto: un’ottima notizia per i cittadini di quel territorio e un bel segnale per l’intera città”. Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Tommaso Martelli, Assessore alle Politiche del Commercio, delle Attività Produttive e dello Sport del Municipio XV, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio.

