(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 *MELONI- KALLAS, BIGNAMI (FDI): ITALIA CENTRALE NELLO SCACCHIERE

INTERNAZIONALE *

“Con Giorgia Meloni la nostra Nazione e’ sempre più centrale a livello

internazionale e l’incontro di oggi con Kaja Kallas, Alto rappresentante

dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, lo

dimostra. Al centro del confronto con Kallas il piano Mattei per l’Africa,

gli accordi bilaterali promossi con Tunisia ed Egitto, che sono oggi

modello per l’Ue, e anche la guerra russo-ucraina, con il sostegno

dell’Italia a Kiev, come ribadito ieri dal nostro premier al presidente