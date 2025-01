Martedì 14 gennaio > From Ground Zero – Gaza. Proiezione del film candidato all’Oscar

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Proiezione del film candidato all’Oscar

Martedì 14 gennaio 2025, ore 16

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

Muhammad Al-Sharif, No Signal

Martedì 14 gennaio alle ore 16, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospitala proiezione del film From Ground Zero – Gaza, una collezione di 22 cortometraggi che insieme compongono uno spettacolo della durata di un’ora e 55 minuti, recentemente inserito tra i titoli che gareggiano per la categoria Miglior Film Internazionale all’Oscar 2025, con testimonial Michael Moore, regista premio Oscar con Bowling for Columbine e Palma d’Oro a Cannes per Fahrenheit 9/11.

I registi di From Ground Zero – Gaza sono ragazze e ragazzi della striscia di Gaza, tra i 19 e i 28 anni, alcuni dei quali studentesse e studenti della scuola di cinema Palestinese, organizzata dalla Fondazione Masharawi con sede a Ramallah e Gaza, che ha prodotto il film con la partecipazione della società Bretone Co-Origines di Rennes, e fondi dagli Emirati e Qatar. I loro nomi sono Ahmed Al Danaf, Ahmed Hassouna, Alaa Damo, Alaa Islam Ayoub, Aws Al Banna, Basel El Maqousi, Bashar Al Balbisi, Etimad Washah, Hana Wajeeh Eleiwa, Islam Al Zeriei, Karim Satoum, Khamis Masharawi, Mahdi Kreirah, Mohammad Al Sharif, Mostafa Kulab, Mustafa Al Nabih, Neda’a Abu Hassnah, Nidal Damo, Rabab Khamis, Reema Mahmoud, Tamer Nijim, Wissam Moussa

Il film ha avuto la sua première mondiale in occasione del Toronto International Film Festival nel settembre 2024, ed è stato programmato presso altri importanti eventi internazionali. Nei vari corti, concepiti sia in chiave documentaristica che in forme narrative a soggetto, viene mostrata la vita quotidiana nella gigantesca tendopoli formata da oltre un milione di sfollati dalle macerie fumanti della città di Gaza. È una testimonianza, quasi unica nella sua esposizione, della situazione contingente e dello stato d’animo di un intero popolo.

Sarà presente in sala, per un dibattito conclusivo insieme alla Prof.ssa Carmen Lorenzetti, Paolo Spina, fondatore della società Revolver, che distribuisce il film in Italia: i ricavi saranno devoluti all’80% al gruppo di lavoro di Gaza, composto da un centinaio di persone, e alle loro famiglie per la sussistenza quotidiana, nonché ai giovanissimi allievi e allieve della scuola di cinema della Fondazione Masharawi di Ramallah.

Revolver, inoltre, già da novembre scorso sta co-producendo il sequel, chepotrebbe essere pronto per l’inizio dell’estate 2025, con parte della post produzione realizzata ad Ancona in laboratori specializzati.

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

