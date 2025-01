(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE ROCCA HA INCONTRATO IL SANTO PADRE

Roma, 10 gennaio 2025 – «Un incontro, come sempre, carico di gioia e di speranza, quello con il Santo Padre. Con Papa Francesco abbiamo avuto modo di dialogare sulle tante sfide che il Giubileo comporta, soprattutto in ambito sanitario.

Ringrazio molto Sua Santità per avermi fatto dono della preghiera del buon umore scritta da Tommaso Moro. L’empatia e la positività sono, per un ottimista come me, risorse fondamentali per la buona riuscita di questo grande momento storico».