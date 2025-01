(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 FINANZIARIA, RAMPELLI (FDI): METODO SINISTRA ANTICO, INGANNA CITTADINI

“Ieri in conferenza stampa si è parlato molto poco, forse per scelta dei

giornalisti, dell’economia e della sanità. Ci sono 18 miliardi per il

taglio strutturale del 4% al cuneo fiscale, che si traducono in 100 euro al

mese in media per 15,4 milioni di lavoratori su 24, restando fuori solo

quelli con redditi superiori ai 40mila euro l’anno. Le fasce deboli vengono

così tutelate, insieme al ceto medio: viene confermato il terzo scaglione

Irpef al 35%, sempre favorendo il ceto medio e azzerata la pressione

fiscale per chi guadagna 8.500 euro l’anno. Inoltre, per le aziende, ci

sarà il taglio dell’Ires del 4% per chi fa nuove assunzioni. Sono dati

conclamati, 1 milione di nuovi contratti lavorativi se consideriamo anche

le trasformazioni da contratti precari a indeterminati.

Vengo dalla militanza politica antica, conosco il metodo della sinistra:

quando decide di parlare lo fa anche a sproposito, per indurre i cittadini

all’inganno. Sulla sanità sono stati stanziati 1 miliardo e 300 milioni, a

crescere nelle annualità 2026 e 2027, con rinnovi contrattuali,

detassazione degli straordinari, premialità per le regioni che abbattano le

liste d’attesa. La verità è che l’azione di governo non è mai stata così

efficace nell’affrontare il tema della salute pubblica”.

Lo dichiara il Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli di

Fratelli d’Italia, nel corso della trasmissione di Sky TG24.

Roma, 10 gennaio 2025.