Filippo Nigro con EVERY BRILLIANT THING (Le cose per cui vale la pena vivere) al Teatro Incontro di Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Venerdì 17 gennaio ore 21.00 | Teatro Incontro, via Caprilli 31 (Pinerolo)

Filippo Nigro in

EVERY BRILLIANT THING(Le cose per cui vale la pena vivere)

Venerdì 17 gennaio sul palcoscenico del Teatro Incontro, Filippo Nigro è protagonista di “Every Brilliant Thing” monologo che invita il pubblico a una riflessione sulla vita, l’amore e la resilienza attraverso una lista di piccole grandi cose per cui vale la pena continuare a vivere.

di Duncan Macmillantraduzione Michele Panellaimpianto scenico e regia Fabrizio Arcurico-regia e interpretazione Filippo Nigrooggetti di scena Elisabetta Ferrandinocura tecnica Mauro Fontanaproduzione CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG/Sardegna Teatro

COMUNICATO, 10 GENNAIO 2025

Prosegue venerdì 17 gennaio la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Sul palcoscenico del Teatro Incontro (Via Caprilli 31, Pinerolo) Filippo Nigro è protagonista di “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”. Questo toccante monologo invita il pubblico a una riflessione sulla vita, l’amore e la resilienza attraverso una lista di piccole grandi cose per cui vale la pena continuare a vivere.

Fabrizio Arcuri co-dirige Filippo Nigro nella versione italiana del testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan, già presentato in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo, al Barrow Street Theatre di New York, e in tour in Inghilterra, in Australia e Nuova Zelanda.

Il narratore è un bambino che per superare il turbamento provocato dal tentativo di suicidio della madre prova a scrivere una lista delle cose per cui vale la pena vivere. Le prime dieci le scrive di getto nella sala d’attesa dell’ospedale, lee successive sono frutto dell’ingenuità e dell’ottimismo che segnano la sua infanzia. Dieci anni dopo difronte al secondo tentativo di suicidio, la lista si allunga e cresce insieme al protagonista. Con la complicità di alcuni spettatori-talvolta chiamati a impersonare alcuni personaggi minori-e attraverso una scrittura dal ritmo serrato e divertente, Every Brilliant Thing tocca con sensibilità un tema delicato e complesso come la depressione.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO INCONTRO

Platea

Intero € 17

Ridotto € 15*

I possessori della tessera PINECULT e i giovani fino a 28 anni hanno diritto a un biglietto a 10 € in galleria e platea e a 5 € nel loggione, per tutti gli spettacoli in abbonamento.

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, possessori abbonamento musei abbonamento Musei, Tesserati FAI, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo.

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune) Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00 (Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Incontro

Via Caprilli 31, Pinerolo

tutte le sere di spettacolo