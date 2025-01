COMUNICATO STAMPA – IL PARCO DAVID SASSOLI

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

A tre anni dalla sua scomparsa, con lo scoprimento delle targhe, è

nato il Parco David Sassoli.

La cerimonia si è svolta questo pomeriggio, 10 gennaio, sul nuovo

parco centrale, inaugurato il 30 marzo 2024, alla presenza del Sindaco

Vincenzo Servalli, l’on. Piero De Luca, Tino Iannuzzi, Assessori,

Consiglieri comunali e numeroso cittadini, con la benedizione impartita da

padre Andrea Castagna della Basilica della Madonna dell’Olmo.

L’intitolazione a David Sassoli, giornalista, politico e

Presidente del Parlamento Europeo dal 2009 fino alla sua scomparsa l’11

gennaio 2011, è stata l’occasione per una riflessione sull’Europa, moderata

dalla giornalista Martina Farina, che si è tenuta nel Salone di

Rappresentanza del Palazzo di Città. Il Sindaco Vincenzo Servalli ha

sottolineato come l’idea della intitolazione a Sassoli rientra in una

visione europeista a cui anche la città di Cava de’ Tirreni deve aprirsi

nella considerazione della sempre maggiore globalizzazione che coinvolge

non solo gli Stati ma anche le Comunità come quella cavese.

L’intervento di Tino Iannuzzi, già Parlamentare della

Repubblica, invece, oltre a portare i saluti della moglie e della famiglia

di David Sassoli che ha voluto ringraziare il Sindaco Servalli e

l’Amministrazione comunale per avergli voluto dedicare un opera così

importante per ricordare i valori che hanno contrassegnato la sua vita, ha

tracciato il profilo di David Sassoli, prima come giornalista impegnato,

elegante, gentile, conduttore del Tg1, poi come politico di alto valore

morale, etico, che ha lasciato un segno importante nella costruzione di una

Europa che non alza muri ma costruisce ponti. Bruno Gravagnuolo ha

sottolineato come le città siano diventate le “Cellule dell’Europa”, sempre

più cosmopolite riconoscendo a Cava de’Tirreni il grande lavoro fatto nella

rigenerazione urbana per stare al passo con i tempi.

Ha concluso la riflessione sull’Europa on. Piero De Luca

ricordando l’impegno di uomini come Sassoli, Gentiloni e la necessità di un

ruolo forte dell’ Europa nello scacchiere geopolitico mondiale per

confrontarsi alla pari nelle sfide con le grandi potenze .

