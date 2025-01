(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 BOLLETTE, M5S: GRAZIE A NOI MENO CARE SE SI PUNTA SU RINNOVABILI

Roma, 10 gen. – “Se da oggi sviluppare fonti di energia pulite sarà più conveniente e si potrà limitare il salasso-bollette, è solo grazie al lavoro avviato dal M5S nelle precedenti legislature. Con il passaggio, dal 1 gennaio, dal prezzo unico nazionale dell’energia elettrica a un nuovo sistema di calcolo dei prezzi zonale, infatti, le aree geografiche con una penetrazione alta di rinnovabili avranno bollette meno care, e viceversa. Di più: a beneficiare dei prezzi zonali saranno soprattutto i grandi operatori industriali, che oggi pagano bollette altissime e per i quali è stata prospettata come unica e inevitabile soluzione il ritorno al nucleare. È una piccola grande rivoluzione per i cittadini e le imprese di cui vogliamo prenderci tutti i meriti perché è grazie a noi che oggi esiste questo nuovo meccanismo per il calcolo del prezzo dell’elettricità. A differenza di Meloni che non trova il tempo di rispondere sulle bollette, noi siamo sempre stati in prima linea su questo. La smetta dunque questo governo gasnuclearista di puntare su soluzioni che invece di aiutare imprese e cittadini, fanno sempre gli interessi dei soliti noti”.

Così in una nota il deputato M5S in commissione Attività produttive Enrico Cappelletti.

