Al via venerdì 17 gennaio la stagione teatrale Città di Cassano All’Ionio 2025

Partirà ufficialmente venerdì 17 Gennaio la stagione teatrale Città di Cassano All’Ionio 2025 organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso.

Sette gli spettacoli in cartellone: si aprirà, appunto, venerdì prossimo con “La signora omicidi” (di e con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Roberto D’Alessandro, Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Marco Todisco); venerdì 31 Gennaio toccherà invece a “Storie di uomini e di bestie” (di e con Giacomo Eva e Musicisti); sabato 8 Febbraio “Mi dimetto da uomo” (di e con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore); venerdì 28 Febbraio “Boomer – Un papà sul sofà” (di e con Paolo Caiazzo, Nicola Pavese, Daniele Ciniglio); venerdì 21 Marzo andrà in scena, invece, “Shit Life” (di e con Ciro Ceruti e Vico Aleria). Chiusura ad aprile con la grande comicità di Herbert Ballerina, che porterà in scena martedì 8 “Come Una Catapulta”, e sabato 26 Aprile “Benvenuti a casa vostra” (di e con Andrea Solano – Marco Tiesi – Paolo Mauro & Co.).

“Sette grandi spettacoli – ha spiegato nel corso della conferenza stampa il direttore artistico Andrea Solano – per riempire questo cartellone variegato e divertente dove mostri sacri del teatro come Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Herbert Ballerina, Paolo Caiazzo, Ciro Ceruti e i ragazzi di Vico Aleria, Daniele Ciniglio e Nicola Pavese di “Me contro te” trovano spazio insieme ad un’anteprima nazionale di Giacomo Eva e uno spettacolo ad hoc creato da Creativa Srl per questo meraviglioso teatro e per chiudere in bellezza una stagione che sarà sicuramente carica di emozioni. Ci saranno ancora personalità del calibro di Sergio Assisi e tanti giovani interpreti. Ringrazio il sindaco Papasso e l’assessore al Teatro Elisa Fasanella perché hanno dimostrato, ancora una volta, di credere sempre e comunque nel teatro come luogo di confronto e crescita della società nonostante la sempre maggiore importanza che hanno la televisione e il web”.

“È ai nastri di partenza – ha esordito l’assessore con delega al Teatro Elisa Fasanella – la stagione teatrale 2025 e sarà la più divertente di sempre. Ci aspettano grandi emozioni, risate e momenti di riflessione. Continua la collaborazione con la Creativa Srl del direttore artistico Andrea Solano e del responsabile tecnico Liborio Salerno che ringraziamo. Anche questo è il frutto del lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso. Ci vediamo in teatro”.

Parallelamente a questa stagione principale sono previsti anche previsti spettacoli per le famiglie la domenica pomeriggio e gli spettacoli per le scuole perché il teatro cassanese merita di essere vissuto, partecipato e amato.

“Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – portiamo in scena una stagione teatrale straordinaria. La più divertente degli ultimi anni. Partiremo il prossimo 17 gennaio per finire il 26 aprile. Divertitevi, divertiamoci insieme all’insegna della pace, della solidarietà e – soprattutto – della speranza. Cassano è storia, arte, tradizione. Cassano è cultura”.

Info utili:

Costo abbonamenti: Poltronissima € 100 – Poltrona € 80

10 gennaio 2025