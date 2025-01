(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Due assunzioni nel 2024 e altre due in programma nel corso del 2025

Todi, potenziamento in corso per la Polizia Locale

Il Comandante Giuseppe Padricelli presenta il consuntivo delle attività nell’anno appena trascorso

Tempo di bilanci anche per la Polizia Locale di Todi, guidata ormai da due anni dal Maggiore Giuseppe Padricelli. Primo aspetto messo all’attivo è riferito allo svolgimento, durante il 2024, dell’atteso concorso pubblico per vigili urbani che ha permesso il rafforzamento, con l’assunzione di due unità, di un organico fortemente sottodimensionato a seguito di pensionamenti e trasferimenti. Una situazione migliorata ma che, per adeguare la dotazione del Corpo, necessità di almeno due ulteriori inserimenti, uno dei quali già programmato nei primi mesi del 2025 e di un altro nel corso dello stesso anno, anche al fine di una estensione dei turni di servizio, anche in orario notturno, soprattutto durante la stagione turistica.