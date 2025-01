(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Teverola, Insulti omofobi in consiglio comunale. Borrelli (Avs): “una

vergogna per tutti gli eletti chi si esprime in questo modo e con questi

termini”.

Poche ore fa, durante lo svolgimento del Consiglio comunale di Teverola

(Caserta) il Consigliere comunale Pasquale Gnasso, mentre esprimeva il

proprio dissenso con toni civili, è stato oggetto di insulti scurrili e

omofobi da parte di un esponente della maggioranza. Un comportamento del

genere, inaccettabile in un consesso istituzionale, è una grave violazione

dei principi di rispetto e decoro. Purtroppo la nostra società regredisce

ogni giorno sempre più e le pubbliche assise ne sono un triste termometro.

Questo consigliere che parla in un’agorà pubblica in questo modo e con

questi termini è una vergogna per tutte le istituzioni. Volgare, sguaiato,

irrispettoso e orgogliosamente offensivo è un triste spaccato del peggio

della politica oggi” dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

Qui il video:

