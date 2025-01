Terzo mandato: Misiani (Pd), nostra posizione contraria nota da tempo e vale per tutto il Paese

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

vale per tutto il Paese

“La posizione contraria del Partito democratico sul terzo mandato per i

Presidenti di Regione è chiara, nota da tempo e vale in tutto il Paese, a

prescindere da qualunque valutazione del Governo sull’impugnazione della

legge regionale campana nel CDM di oggi”.

Lo dichiara Antonio Misiani della Segreteria nazionale del Pd e commissario

regionale del Pd Campania.

