(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 *PD posta video su Ig: è Meloni a non voler rispondere a domande scomode*

Di seguito il link del post del Partito Democratico in risposta a quello di

FdI che su Instagram accusava Elly Schlein di non ricordare che in una

conferenza stampa le domande le fanno i giornalisti. Nel video postato dal

PD su Instagram si vede come sia la premier Giorgia Meloni a non rispondere

alle domande “scomode”:

