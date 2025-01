(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 NOTA FARNESINA – Tajani: stasera a Villa Madama la riunione sulla Siria

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, presiede oggi a Villa Madama, a partire dalle ore 18, una riunione in formato Quint sulla Siria. All’incontro è prevista la partecipazione del Segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, di quello del Regno Unito, David Lammy, l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, Kaja Kallas, ed alti funzionari di Francia e Germania.

L’incontro è stato promosso dal Ministro Tajani anche in vista della sua missione in Siria, prevista per la giornata di domani. L’obiettivo della riunione è quello di fare un punto della situazione nel Paese a un mese dalla caduta del regime di Assad e rafforzare il coordinamento tra i Paesi del Quintetto per favorire una transizione pacifica ed inclusiva.

Tra i punti in discussione l’operato del Governo di Transizione e le sfide in vista della “Conferenza di Dialogo nazionale” annunciata dalle Autorità di fatto, oltre alle questioni di sicurezza del Paese e le modalità di garantire l’integrazione di tutte le componenti della società della Siria. Sul tavolo dell’incontro Quint di questa sera ci sarà anche il tema del sostegno socio-economico al Paese e la questione di come accompagnare il rientro dei rifugiati nel Paese.