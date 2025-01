La Cina diventa seconda al mondo per riserve di litio: un passo avanti nella corsa alle risorse strategiche

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

La Cina ha scalato rapidamente la classifica mondiale delle riserve di litio, passando dal sesto al secondo posto grazie a una serie di importanti scoperte minerarie e al potenziamento delle sue capacità di esplorazione. Il Ministero delle Risorse Naturali cinese ha annunciato che le riserve di litio del paese rappresentano ora il 16,5% del totale globale, rispetto al precedente 6%.

Un contributo decisivo a questa crescita è arrivato dalla scoperta di una nuova cintura minerale di litio lunga 2.800 chilometri, situata nella regione nord-orientale dell’altopiano del Qinghai-Xicang. Questa vasta area non solo amplia la distribuzione geografica delle risorse di litio in Cina, ma rappresenta anche una pietra miliare per il settore minerario nazionale.

Secondo il Ministero, la scoperta ha “arricchito le tipologie e la distribuzione delle risorse di litio in Cina” e ha aperto nuove prospettive per il loro sviluppo e utilizzo.

Conosciuto come il “re del futuro” tra i metalli, il litio è una risorsa chiave per una vasta gamma di applicazioni tecnologiche ed energetiche. Viene utilizzato nella produzione di batterie per veicoli elettrici, sistemi di stoccaggio dell’energia, dispositivi di comunicazione mobile e in settori emergenti come la cura delle malattie e i combustibili per reattori nucleari.

L’aumento delle riserve di litio della Cina non è solo un traguardo economico, ma anche un vantaggio strategico in un contesto globale in cui la domanda di litio è in costante crescita.

Tradizionalmente, la Cina è stata fortemente dipendente dalle importazioni di litio, una condizione che ha comportato alti costi di produzione e ha limitato lo sviluppo delle industrie ad alta tecnologia. Le nuove scoperte e la crescita delle riserve potrebbero ridurre significativamente questa dipendenza, fornendo un impulso alle industrie locali e aumentando la competitività globale della Cina nei settori emergenti.

L’ascesa della Cina al secondo posto mondiale per riserve di litio avrà probabilmente un impatto significativo sul mercato globale. Con il controllo su una quota maggiore delle risorse, la Cina potrebbe rafforzare la sua posizione come leader nella produzione di batterie e veicoli elettrici, aumentando ulteriormente la pressione sui paesi rivali per assicurarsi forniture stabili di litio.

La scoperta della cintura minerale del Qinghai-Xicang rappresenta una svolta non solo per la Cina, ma anche per l’intero panorama globale delle risorse energetiche e tecnologiche. Questo sviluppo evidenzia l’importanza cruciale del litio nella transizione verso un futuro energetico più sostenibile e pone la Cina in una posizione privilegiata nella corsa alle risorse del XXI secolo.