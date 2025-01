Il Comune di Parma aderisce al progetto “Bici in Comune”

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

Parma, 09 gennaio 2024 – Il Comune di Parma aderisce al progetto nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e ANCI. L’iniziativa mira a incentivare la mobilità ciclistica come elemento fondamentale per uno stile di vita sano e per una mobilità urbana sostenibile, oltre a valorizzare il cicloturismo nei territori italiani.

La candidatura presentata dal Comune di Parma, in collaborazione con Infomobility, prevede tre linee di intervento:

Valorizzazione del network ciclabile: Potenziamento dei percorsi ciclabili e digitalizzazione dei tracciati per promuovere la mobilità ciclabile e il turismo sostenibile.

Riqualificazione della “Cicletteria” presso la stazione: grazie alla collaborazione con la società partecipata Infomobility S.p.A., sarà riqualificato uno spazio di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, destinato a diventare un punto strategico per l’intermodalità cittadina.

Organizzazione di eventi sportivi: Sostegno alla seconda edizione de “L’Etape Parma by Tour de France”, un evento sportivo di rilevanza internazionale, volto a promuovere l’uso della bicicletta e il cicloturismo.

“Con questa partecipazione aspiriamo a rafforzare la nostra vocazione territoriale verso l’attrattività e l’accoglienza ad un turismo ciclabile in senso contemporaneo.

I nostri percorsi sono già piacevolmente pianeggianti e coinvolgenti con i loro paesaggi, le bellezze storico artistiche e le eccellenze della tavola nelle tappe gastronomiche: l’obiettivo è quello di realizzarne una mappatura digitalizzata e ed farli riconoscere anche come sede di importanti eventi sportivo-turistici che possano incentivarne la scoperta e la fruizione ad un pubblico sempre più ampio” commenta Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo.