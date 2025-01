IL COMUNE COMUNICA – “Costruiamo insieme le politiche della notte della città”: il 15 gennaio assemblea pubblica all’Officina degli Esordi

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 9 gennaio 2025

“COSTRUIAMO INSIEME LE POLITICHE DELLA NOTTE DELLA CITTÀ”

IL 15 GENNAIO ASSEMBLEA PUBBLICA ALL’OFFICINA DEGLI ESORDI

Il Sindaco Vito Leccese e gli assessori della giunta comunale invitano cittadini, operatori

economici e culturali, associazioni, comitati, studenti e tutti i portatori di interesse al primo

incontro pubblico dedicato alla costruzione del nuovo programma di politiche per la

notte della città di Bari. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 gennaio, alle ore 18,

nell’Officina degli Esordi, in via Crispi 5. L’incontro, al quale interverranno il sindaco

Vito Leccese, i componenti della giunta e il sindaco della notte Lorenzo Leonetti, è aperto a

tutti e il programma è in continuo aggiornamento.

Chiunque voglia portare il proprio contributo è invitato a farlo: per ragioni organizzative è

necessario prenotare l’intervento in assemblea compilando questo form.

UNA POLITICA PER LA NOTTE?

La notte è uno spazio-tempo essenziale per la vita urbana, fatto di incontri, lavoro, cultura,

svago, ma anche di riposo e sicurezza. Le politiche per la notte mirano a bilanciare queste

dimensioni, valorizzando l’economia notturna e al tempo stesso garantendo benessere e

qualità della vita per tutti i cittadini. L’economia della notte rappresenta un settore chiave

che include attività culturali, creative, turistiche, gastronomiche e logistiche, contribuendo

alla vitalità della città e creando opportunità di lavoro. Ma gestire la notte significa anche

affrontare questioni come la sicurezza, la mobilità, la riduzione dell’impatto ambientale e

acustico e il rispetto delle esigenze dei residenti, a cominciare dalla tutela della salute

pubblica. Per questo l’amministrazione comunale vuole costruire una visione condivisa per

una notte inclusiva, dinamica e sostenibile. L’assemblea pubblica sarà occasione per

presentare gli obiettivi e il metodo del percorso partecipativo che il Comune intende

avviare, raccogliendo le istanze e le sollecitazioni di chi vuole farne parte attivamente,

anche a partire dalla condivisione di esperienze innovative già sperimentate in altre città.

Tutti sono invitati a dare il loro contributo in termini di idee, proposte e necessità, per dare

forma a un programma di iniziative con l’obiettivo di valorizzare e rendere sostenibile la

vita notturna di Bari.