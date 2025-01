(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 GOVERNO. MALAGUTI (FDI): OPPOSIZIONI IN STATO CONFUSIONALE

“Quarantuno domande, tre ore di botta e risposta con i giornalisti, dalle emergenze internazionali alle questioni di politica interna per la conferenza stampa di Giorgia Meloni, a cui le opposizioni rispondono come da consolidata consuetudine in stato confusionale. Dal Pd arrivano accuse sugli indicatori economici, dai Cinque Stelle sulla sanità. Eravamo abituati ai loro governi in cui economia e occupazione erano assai peggiori, gli ospedali venivano chiusi per tagliare le spese e durante il Covid si donavano le mascherine alla Cina. Insomma, il solito copione delle sinistre con la vita reale dei cittadini di fronte ai provvedimenti di oltre due anni di governo spiegati mirabilmente ai 41 giornalisti che hanno posto domande”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati