COMUNICATO STAMPA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO AL TG1

Roma, 9 gennaio 2025 – Prematuro per ora parlare di domiciliari e braccialetto elettronico . E’ fissata un’udienza e le carte dall’America non sono ancora arrivate”. Lo dice al Tg1 il Ministro della Giustizia Nordio commentando la presentazione di una nuova istanza da parte del legale di Abedini di domiciliari e braccialetto elettronico.

“Stiamo valutando con le carte che abbiamo – aggiunge il ministro – e ci affidiamo al giudizio della Corte.

Sulla possibilità che Abedini possa essere estradato su richiesta degli Stati Uniti il Titolare di via Arenula spiega: “Noi abbiamo un trattato di estradizione con gli Stati Uniti però non sono ancora arrivati gli atti relativi alla richiesta quindi sarà valutata secondo le procedure e quindi attendiamo

Esiste un collegamento tra le vicende Sala e Abedini? La replica del ministro Nordio: “No, sono due vicende parallele ma non congiunte. Due cose diverse tanto è vero che io come Ministro della Giustizia non ho mai partecipato alle vicende che riguardano la liberazione e di Cecilia Sala”