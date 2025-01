(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Bonelli: Meloni parla di tutto tranne che dei problemi del Paese, copre i

fallimenti del governo con sua propaganda

“Giorgia Meloni parla di tutto tranne dei veri problemi del Paese. La

conferenza stampa della premier si è rivelata, come previsto, un teatro

propagandistico vuoto e distante anni luce dalla realtà che vive il Paese.

Ancora una volta, la presidente del Consiglio si è limitata a tessere le

lodi di un governo che è incapace di affrontare i problemi veri”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde, che prosegue:

“La pressione fiscale è schizzata al 40,5%, come certificato dall’Istat,

mentre la povertà dilaga senza sosta. Nel frattempo, il sistema sanitario è

al collasso: 4,5 milioni di italiani non possono curarsi a causa delle

liste d’attesa interminabili, e il governo non fa nulla per invertire

questa deriva. Anzi, sta spianando la strada a un modello che smantella la

sanità pubblica, favorendo quella privata e abbandonando chi non può

permettersi cure a pagamento. E cosa fa Giorgia Meloni di fronte a questa

crisi? Si rifugia dietro slogan vuoti e ignora le difficoltà reali delle

persone. Non ha detto una parola sui salari che non bastano per arrivare a

fine mese, sulle pensioni che lasciano milioni di anziani in condizioni di

indigenza, o sulle bollette che continuano a strozzare famiglie e imprese.

Gli italiani si ritrovano a dover affrontare costi energetici inaccettabili

che ci riportano al 2021-2022 quando l’aumento del prezzo del gas portò

alla triplicazione del costo delle bollette realizzando un vero e proprio

salasso economico per i settori sociali ed economici più deboli. Il governo

è responsabile di questa situazione perché non ha una strategia. Nulla

sulle disuguaglianze che si allargano, sui costi della crisi climatica

cambiamento o sulla sicurezza economica delle famiglie, sempre più

precarie. È inaccettabile che, mentre l’Italia è in ginocchio, il governo

preferisca nascondere la verità dietro una propaganda orchestrata ad arte,

scegliendo di allinearsi mentre il nostro Paese affronta questa emergenza,

la presidente del Consiglio sceglie di allinearsi a figure come Elon Musk e

Donald Trump, minimizzando il pericolo che rappresentano per la stabilità

democratica europea”. conclude.

