(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Approvazione ZLS in Toscana, Tenerini (FI): “Grande soddisfazione, un’opportunità di crescita e sviluppo”

” Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Zona Logistica Semplificata (ZLS) in Toscana, un provvedimento che avrà un impatto positivo sullo sviluppo economico e sulla competitività della nostra regione. Si tratta di uno strumento decisivo per gli aspetti logistici di tutto il territorio regionale, ma in particolare per la zona costiera, con le aree di crisi industriale complessa di Livorno e Piombino e l’area di crisi industriale della Provincia di Massa-Carrara”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Con l’approvazione della ZLS per un periodo iniziale di 7 anni, prorogabili per ulteriori 7, la Toscana si dota di uno strumento fondamentale per attrarre investimenti, semplificare le procedure e potenziare il settore logistico. Tale misura contribuirà non solo a migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese toscane, ma anche a favorire l’occupazione e la crescita economica in un’ottica di sviluppo sostenibile”, ha evidenziato l’On. Chiara Tenerini.

“La creazione di una Zona Logistica Semplificata, con l’intento di favorire l’integrazione e il rafforzamento delle infrastrutture logistiche, si inserisce in un più ampio piano di modernizzazione e rilancio della Toscana. Sono convinta che questo provvedimento, che rientra in un progetto di ampio respiro, rappresenti un’opportunità concreta per le imprese locali e per l’intero sistema economico regionale”, ha proseguito l’On. Tenerini.

“Ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver accolto con favore questa proposta, che segna una tappa fondamentale per il futuro della Regione”, ha concluso l’On. Chiara Tenerini.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma