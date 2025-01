(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 ZINZI (LEGA): VANNACCI HA RAGIONE, DE LUCA HA MAL GOVERNATO

Roma, 8 gen. – “De Luca non è stato in grado di ben governare, per lui due mandati bastano e avanzano. Le riflessioni dell’europarlamentare Vannacci sono giuste ed è quello che da anni denunciamo con la presenza, l’impegno e il lavoro, senza mai esserci risparmiati, per dare una nuova visione di futuro alla nostra regione che purtroppo continua ad essere etichettata solo come quella in cui la sanità è pessima, i trasporti non funzionano e i servizi offerti ai cittadini sono inadeguati”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi.