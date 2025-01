(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Scuola: Lega blocca l’ideologia gender nelle scuole

Roma, 8 gen. – “Oggi, durante il Question Time alla Camera dei Deputati, abbiamo ribadito la determinazione della Lega a bloccare qualsiasi tentativo di propaganda dell’ideologia gender nelle scuole. Con la proposta di legge Ravetto e con la Risoluzione della Lega a firma Sasso, approvata in commissione Cultura a settembre, la Lega ha indicato la giusta via, condividendola con gli alleati di centrodestra, quella della tutela dei bambini e della libertà di scelta educativa dei genitori. Siamo stanchi di quei docenti – pochi, per fortuna – ideologizzati che promuovono fin dalla prima elementare alcuni dogmi e principi cardine dell’ideologia gender, utilizzando il cavallo di troia della sacrosanta lotta alle discriminazioni e abusando del proprio ruolo di educatori. Con la Lega al Governo non ci sarà spazio per tale deriva, nè oggi nè mai”.

Così i deputati della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio, e Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.