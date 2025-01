(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

Sala: Piero De Luca (Pd), un successo e una vittoria di tutta Italia

“La giornalista Cecilia Sala è libera e sta facendo ritorno in Italia. Una gran bella notizia. La notizia che aspettavamo. A lei e alla sua famiglia, vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza. Grazie al Governo, alla diplomazia, ai servizi e a tutte le strutture del Paese che hanno lavorato per la sua liberazione in questi giorni di ansia e angoscia. Il risultato ottenuto oggi è un successo e una vittoria di tutta l’Italia” così ok capogruppo democratico nella commissione Affari Europei della Camera, Piero De Luca.

Roma, 8 gennaio 2025

