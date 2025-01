(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Sala. Mancini (FdI): oggi giorno della gioia e dell’orgoglio

“È il giorno della gioia e dell’orgoglio. Gioia immensa come madre che sa bene cosa vuol dire l’apprensione ed il timore per un figlio in grande difficoltà, qualunque essa sia, e orgoglio infinito come italiana che vede finalmente la sua Nazione riconosciuta e rispettata nel mondo. È nelle situazioni più difficili che si vede il valore di una squadra, e qui Giorgia Meloni e tutti coloro che con lei hanno lavorato per il ritorno a casa di Cecilia Sala hanno fatto davvero la differenza in un tempo rapido e quasi insperato. Un grande risultato per tutti, di buon auspicio per il 2025!”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

