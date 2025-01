(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

SALA. GIORDANO (FDI): VITTORIA DELLO STATO E DI TUTTI GLI ITALIANI

“Oggi è una giornata che ci ricorda il valore dello Stato nella tutela dei nostri connazionali e della diplomazia. Il ritorno in Italia di Cecilia Sala non è solo il frutto di un complesso lavoro di intelligence e di negoziati diplomatici, ma rappresenta una vittoria di tutti gli Italiani e dello Stato italiano nel suo insieme nell’agire con fermezza e riservatezza nei momenti di crisi.

Vanno ricordati con rispetto e gratitudine tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente, dietro le quinte, per garantire il rilascio di Cecilia: il Governo, le nostre ambasciate, le forze di Stato. Questo successo dimostra che quando le istituzioni si coordinano con spirito di servizio, il risultato non può che essere positivo.

Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche per la vicinanza umana dimostrata nei confronti della giornalista e della sua famiglia, che ha affrontato giorni di ansia e incertezza.

Questo evento ci ricorda che la libertà di stampa e il coraggio di raccontare il mondo non sono mai valori negoziabili. L’Italia c’è e continuerà a esserci, sempre, per proteggere i suoi cittadini e difendere i principi di libertà e giustizia. Oggi, finalmente, possiamo dire che Cecilia è di nuovo a casa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano

