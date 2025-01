Il Comune di Greccio in Puglia per rinnovare il Patto di Amicizia con Faggiano che durante il Natale ospita una pluripremiata rappresentazione vivente del Presepe

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

Lo scorso 3 gennaio, l’Amministrazione comunale di Greccio, rappresentata dal Consigliere comunale con delega ai gemellaggi Alessio Valloni, è stata ospite di Faggiano, comune pugliese in provincia di Taranto, per partecipare alla pluripremiata Rappresentazione vivente del presepe, rappresentata da trentuno anni all’interno di un contesto naturale monumentale costituito da grotte naturali. La visita è stata l’occasione per rinnovare il Patto di Amicizia sottoscritto a Greccio esattamente un anno fa e per fare il punto su progetti di collaborazione futuri.

Nel corso dell’evento, il Consigliere comunale Valloni, ha potuto ammirare la rappresentazione del presepe: un evento che si svolge con il coinvolgimento di decine di persone e interi nuclei familiari chiamati a riprodurre momenti di vita sociale e lavorativa di un tempo: mestieri antichi, produzione di alimenti e di oggetti di legno e stoffa, attività legate alla cura degli animali. Il percorso, che procede per sentieri delineati da rocce, olivi e cascate, raggiunge la grande grotta che ospita la Natività e che il Comune di Faggiano ha deciso di utilizzare come sede per rinnovare il Patto con Greccio.

Il Patto di Amicizia è stato rinnovato alla presenza di Antonio Cardea, Sindaco di Faggiano, Alessio Valloni, Consigliere comunale di Greccio con delega ai Gemellaggi e Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie, ospite del sindaco di Faggiano.

Il Consigliere Valloni, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale e in particolare del Sindaco Emiliano Fabi, ha invitato le comunità di Faggiano e Grottaglie a visitare Greccio in occasione del Giubileo per apprezzare la particolarità del presepe che Francesco realizzò nel 1223 e per avviare progetti condivisi volti a favorire occasioni di sviluppo territoriale tra i due comuni. Nel corso della cerimonia il Consigliere Valloni ha consegnato al Sindaco di Faggiano e ad Angelo Zanzanella, Presidente dell’Associazione per le Tradizioni popolari di Faggiano, alcuni doni simbolo di Greccio, ringraziando i presenti per l’ospitalità.