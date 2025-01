(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

Episodio dell'Epifania al Ps, i chiarimenti del San Pio al Sindaco Mastella

Mastella*

Si trasmette la risposta fornita dal management dell’ospedale San Pio al

sindaco Clemente Mastella circa l’episodio, che ha avuto risalto mediatico

in questi giorni: “Si precisa che il paziente di 87 anni è giunto in Pronto

Soccorso in data 03/01/2025 alle ore 23:40 per febbre da 3 giorni a

domicilio, è stato prontamente e compiutamente assistito dal personale

medico e paramedico fin dal suo ingresso in Pronto Soccorso così come

emerge dal verbale di Pronto Soccorso. Il paziente al suo arrivo in PS è

stato sottoposto ad elettrocardiogramma, ad esami ematochimici ed ancora a

TAC torace mostrante una polmonite bilaterale. Per quanto diagnosticato il

paziente ha praticato fin dall’ingresso in PS l’opportuna terapia medica

con evidente miglioramento graduale delle condizioni cliniche generali. Il

paziente è stabile, asintomatico (…). Circa le affermazioni fatte dal

familiare del paziente in parola inerenti la presenza di ‘feci nei

pantaloni’, dal colloquio con il personale OSS ed ausiliario in turno

mattutino nella giornata del 6/01/2025 è emerso che il paziente nei giorni

di permanenza in Pronto Soccorso ha rifiutato gli specifici presidi

sanitari per eventuale incontinenza ed ha preferito utilizzare, per le

proprie esigenze fisiche, i servizi igienici accompagnato e coaudiuvato

,per sua precisa volontà, prevalentemente dalla moglie (in quanto

deambulante con ausilio) rifiutando ripetute volte l’assistenza del

personale deputato a ciò (OSS e ausiliari socio-sanitari). Nella mattina

del 06/01/2025 il paziente ha inoltre rifiutato che gli fosse praticata

l’igiene personale a cura del personale dedicato del Pronto Soccorso come

da dichiarazione dello stesso (OSS ed ausiliari).

Circa poi le considerazioni del familiare del paziente inerenti la scarsa

sensibilità del personale medico e paramedico va detto che,pur

comprendendo lo stato d’animo e le preoccupazioni sia del paziente che dei

loro familiari per lo stato di salute del paziente oltre che la dovuta

presa d’atto di una realtà diversa -quella ospedaliera-da parte degli

stessi rispetto a quella normalmente vissuta giornalmente nei propri

contesti abituali,è chiaro che occorre sempre e comunque sia da parte dei

pazienti che dei parenti comprensione e valutazioni corrette e realistiche

circa le realtà composite che si vivono nei Presidi Ospedalieri in

particolar modo nell’ambito dell’Emergenza-Urgenza.

Parimenti sentiamo il dovere di affermare con orgoglio e profondo

convincimento che il personale medico e paramedico del nostro Presidio

Ospedaliero ha sempre posto al centro del processo di cura i pazienti,

dedicando loro una attenta assistenza basata sulla professionalità e

sull’impegno costante nel rispetto dei valori umani che sono alla base

della nostra professione sanitaria”.