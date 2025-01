(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 TRICOLORE, CIABURRO (FDI): ORGOGLIO SECOLARE

“Il 7 gennaio celebriamo il nostro Tricolore, con la Giornata nazionale della Bandiera che ci ricorda che nel 7 gennaio del 1797 l’antesignano di quello che oggi è il nostro Tricolore venne adottato dalla Repubblica cispadana. Quel verde, bianco e rosso, il nostro Tricolore, si è poi imposto come bandiera nazionale dell’Italia unita nel 1861 per poi essere adottato dalla nostra Costituzione. I simboli sono importanti per ricordare le nostre origini e sapere quale direzione prendere per proseguire nel percorso della storia. La nostra bandiera è un simbolo d’identità per cui i nostri avi hanno versato il proprio sangue nella grande ed importante lotta per la libertà e l’indipendenza della nostra Nazione. L’Italia unita è una conquista, non una concessione, non dimentichiamolo mai”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, Vicepresidente della Commissione Difesa.

