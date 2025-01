(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 ISTAT, BARZOTTI (M5S): TASSO INATTIVITÀ PIÙ ALTO IN UE E CALDERONE FESTEGGIA?

ROMA, 7 GENNAIO 2024 – “C’è da restare basiti davanti alle tonitruanti dichiarazioni della ministra Calderone sui dati Istat su occupati e disoccupati. Se la disoccupazione è ai minimi è anche perché nell’ultimo anno il tasso di inattività è aumentato dello 0,7% e oggi l’Italia detiene il non invidiabile record di Paese UE con la più alta percentuale di inattivi (33,7%), ossia persone che non hanno un lavoro e non lo cercano. Sempre in termini percentuali, altresì, in un anno gli stessi inattivi sono aumentati quasi il doppio in confronto ai nuovi occupati: +2,6% contro +1,4%. Come spesso capita, tale situazione negativa colpisce soprattutto i giovani, che alimentano il bacino degli scoraggiati. Insomma: cos’ha la ministra da festeggiare?”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

