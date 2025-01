Invito conferenza stampa “Festa del radicchio e dei sapori della tradizione veneta” giovedì 9 gennaio – ore 11.15 a Mirano

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

PRO LOCO

MIRANO

CONFERENZA STAMPA

Giovedì 9 gennaio 2025, ore 11.15

Sala Giunta – Municipio di Mirano, p.zza Martiri 1

PRESENTAZIONE DELLA FESTA DEL RADICCHIO

E DEI SAPORI DELLA TRADIZIONE VENETA

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la Festa del Radicchio di Mirano,

manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Mirano in collaborazione con Regione Veneto,

Comune di Mirano, Consorzio del Radicchio di Treviso, Associazione Strada del Radicchio, Istituto

d’Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” e con il contributo delle associazioni di categoria

Cia, Confagricoltura e Coldiretti.

L’edizione 2025 che animerà le vie del centro storico cittadino per tutta la giornata di domenica 12

gennaio, sarà l’occasione per scoprire, oltre al radicchio, prodotto principe dell’agricoltura locale,

altri sapori della tradizione veneta.

Il programma della manifestazione sarà presentato in conferenza stampa giovedì 9 gennaio 2025

alle ore 11.00 nella Sala Giunta del Municipio di Mirano.

Parteciperanno alla conferenza stampa:

il Sindaco Tiziano Baggio

la Vicesindaco Maria Giovanna Boldrin

l’Assessora alle Politiche per l’ambiente e le risorse agricole Elena Spolaore

l’Assessora alle Politiche per l’istruzione Maria Francesca Di Raimondo

il Presidente della Pro Loco di Mirano Roberto Gallorini

il Vice Presidente della Pro Loco di Mirano Silvestro Zecchinato

i rappresentanti delle Associazioni di categoria Agricoltori

un rappresentante dell’I.I.S. “8 Marzo – K. Lorenz”

Confidiamo nella vostra presenza

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00 giovedì 15.00-16.45