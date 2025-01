Giovedì 9 gennaio > David Tremlett: Another Step e The Organ Pipes a Reggio Emilia. Incontro con l’artista in conversazione con Marina Dacci

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 David Tremlett: Another Step e The Organ Pipes a Reggio Emilia

Incontro con l’artista in conversazione con Marina Dacci

Giovedì 9 gennaio 2024, ore 14.30

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

David Tremlett, The Organ Pipes, 2024, Installazione permanente, Reggio Emilia, Ex Caffarri

Courtesy dell’artista © Lorenzo Palmieri

Giovedì 9 gennaio alle ore 14.30, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospita un incontro con l’artista britannico di fama internazionale David Tremlett e la curatrice Marina Dacci, in dialogo con la Prof.ssa Marinella Paderni.

L’evento, dal titolo David Tremlett: Another Step e The Organ Pipes a Reggio Emilia si focalizzerà sulla mostra personale Another Step, visitabile negli spazi espositivi dei Chiostri di San Pietro della città emiliana fino al 9 febbraio 2025, e su The Organ Pipes, il monumentale wall painting realizzato dall’artista nel 2024 nell’ex mangimificio Caffarri che attualmente ospita la Fondazione Reggio Children, un teatro e una palestra di box.

Il wall drawing è il principale mezzo espressivo di Tremlett, mediante il quale reinventa lo spazio architettonico in relazione al contesto e alle qualità dei luoghi, collocando la sua ricerca tra pittura e scultura. The Organ Pipes(le canne dell’organo) è uno degli interventi artistici permanenti più grandi che Tremlett abbia mai compiuto. Gli enormi silos dell’ex Cafarri di Reggio Emilia sono stati ridipinti con gamme di colore scelte dall’artista dopo uno studio specifico del territorio in cui l’opera si inscrive, passando da tonalità di colore più chiare a più scure e creando movimento e ritmo, fino a trasformare l’architettura in una sorta di partitura musicale.

Anche la mostra Another Step, a cura di Marina Dacci, si ispira all’idea di partitura sonora, sviluppandosi in otto sale degli storici Chiostri di San Pietro, nel cuore di Reggio Emilia. L’esposizione è un omaggio a tutto tondo alla ricerca di Tremlett e propone una settantina di opere – disegni, collage, composizioni testuali – che vanno dal 1969 al 2023 di cui oltre la metà non sono mai state esposte e sono in gran parte focalizzate sul suo lavoro in studio.

David Tremlett (St. Austell, Cornovaglia, 1945) è noto per i suoi originali wall drawing site specific realizzati sia all’interno di spazi storici che all’esterno di chiese, borghi e architetture industriali. Questa tecnica si è evoluta nel tempo in una pratica definita dallo stesso artista “scultorea”, tesa alla valorizzazione e al dialogo con lo spazio in cui opera. Ha realizzato wall drawings in tutto il mondo, in Italia si ricordano gli interventi presso Palazzo Re Enzo a Bologna, la Cappella di Barolo nelle Langhe insieme a Sol LeWitt, Palazzo Butera a Palermo e le facciate del borgo di Ghizzano in Toscana.

Fra le numerose mostre personali e collettive, si ricordato quelle presso Museum of Modern Art (New York), Stedeljik Museum (Amsterdam), Centre George Pompidou (Parigi), Joan Miro Foundation (Barcellona), PAC (Milano).

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

David Tremlett, Another Step, Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 – 9 febbraio 2025 ©Lorenzo Palmieri