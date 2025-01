CONTIENE FOTO# GAVIGNANO – AGGREDISCE LA SORELLA E LE RUBA IL CELLULARE. IN MANETTE IL FRATELLO.

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Compagnia di Colleferro

GAVIGNANO – AGGREDISCE LA SORELLA E LE RUBA IL CELLULARE. IN MANETTE IL

FRATELLO.

GAVIGNANO (RM). I Carabinieri della Stazione di Gavignano, nei giorni

scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato, unitamente ai colleghi del

Nucleo Radiomobile di Colleferro, un 60enne del posto gravemente indiziato

del reato di rapina aggravata. L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo

la segnalazione giunta alla locale stazione da parte della vittima, la quale

lamentava di essere stata aggredita fisicamente dal fratello, al termine di

un diverbio, e successivamente derubata del telefono cellulare. L’uomo si

era poi dato alla fuga. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito

di rintracciare l’uomo e recuperare la refurtiva.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri.

