Comunicato stampa: Mostra Reimaginarium 9 gennaio 2025 ore 17 – Palazzo Sant’Agostino Salone Bottiglieri

Il Consigliere del. alla Cultura

Francesco Morra

Presentazione della monografia

di Claudio Caserta

REIMAGINARIUM

Antologica per Fausto Lubelligiuseppe de nicola editore

Palazzo Sant’Agostino, Salone “A. Bottiglieri”

9 gennaio 2025, ore 17,00

interverranno

il Vice Sindaco di Salerno Paky Memoli

lo scrittore Filippo Arriva

il maestro Mariano Bauduinil curatore Claudio Caserta

l’editore Giuseppe de Nicola

COMUNICATO STAMPA

Le mostre antologiche, soprattutto allorquando allestite in luoghi deputati istituzionali, rappresentano il punto di ricognizione e di analisi sulla produzione artistica di un autore contemporaneo e, allo stesso tempo, indagano sulle dinamiche sociali ed ambientali dei territori attraversati e per il tempo in cui è andata svolta la vicenda.

Fausto Lubelli, in oltre cinquanta anni di laboratorio creativo, nasce salernitano e diventa ben presto anche napoletano, poi, negli anni, espressione di una nuova metaculturalità. Se il ciclo sulla Stazione si avvia dalla dimensione onirica della post-adolescenza, come accadrà, in qualche modo, anche per il Cinema Dipinto, è con la scoperta del Pulcinella che trova un demiurgo – compagno di strada, con il quale attraversare le mille stanze della storia dell’arte e, con essa, della condizione umana nel contemporaneo mentre va, in essa, anche parafrasata la stagione – lezione della Commedia dell’Arte. L’invenzione del Pulcinella realizzato al caffè napoletano gli apre le porte e il cuore di Roberto De Simone, Mariano Bauduin, Peppe Barra, Luciano De Crescenzo (come dell’editore partenopeo Giuseppe de Nicola che si affianca a Pietro Perlingieri che gli aveva pubblicato un volume monografico sul Pulcinella con le napoletane Edizioni Scientifiche Italiane) e il successo della maschera nella interpretazione di Fausto Lubelli diventa vicenda globale, tanto che la Regione Campania la individua come testimone culturale negli Stati Uniti ed in Russia. I Pulcinella di Fausto Lubelli sono di casa in permanenza alla RavelloArtGallery e nella versione in scultura sono stati allestiti in mostra anche nel Museo dell’Opera del Duomo di Ravello. Napoletana è anche la vicenda del “sopralluogo” ri-estetico alle “praterie” abbandonate delle acciaierie di Bagnoli. Infatti, BagnoliFutura, ad inizio Millennio, commissiona una carrellata di paesaggi su cosa resta dei giganti industriali e nasce il volume delle Edizioni Scientifiche Italiane, curato da Claudio Caserta, con testi di Filippo Alison, Ruggero Martines e Pierre Restany. Parallelamente allo studio del reperto industriale, Lubelli inventa e reinventa architetture, quale indagine sulle condizioni dell’esistere contemporaneo, per, poi, incontrare le Città Invisibili di Italo Calvino e dar luogo alla fantasmagorica produzione della Urbanistica Fantastica. Contemporaneamente a tutto ciò, coltiva la produzione in ceramica, sia di forme vegetali, che del Pulcinella ed anche dei magnifici e possenti tori, anch’essi esposti nel Duomo di Ravello. Le Ninfee, prossime alla grafica Pop Art, rappresentano, in qualche modo, un segmento di ricerca autoreferente, tuttavia scopriamo, inoltrandoci, la loro dimensione fantastico – urbanistica.

Dunque, i cinquanta anni dell’Officina Lubelli sono un parco giochi della memoria e della fantasia, della critica sociale e della reinvenzione dei paradigmi culturali, come per il Pulcinella.La monografia prova ad analizzare tutti questi percorsi insieme ed a indicare una linea di sintesi, tracciata nel testo conclusivo da Corradino Pellecchia, che, operatore visivo anch’egli dagli Anni Settanta ha vissuto, spalla a spalla, molte avventure creative del vero Peter Pan della pittura salernitana: il poliedrico Fausto Lubelli.

Claudio Caserta

La mostra antologica: Pinacoteca Provinciale di Salerno e Museo Archeologico Provinciale di Salerno, dal 18 novembre 2023 al 10 gennaio 2024, a cura di Claudio Caserta, coordinata da Rosa Fiorillo

I percorsi: “La Stazione”, “Il Cinema Dipinto”, “Architetture”, “Archeologie Industriali”, “Urbanistica Fantastica”, “Ninfee”, “Fantasy e Paesaggi”, “Il Pulcinella”, “Le Incisioni”, “La Ceramica”

Autori dei contributi: Marco Alfano, Filippo Alison, Filippo Arriva, Peppe Barra, Mariano Bauduin, Vittorio Boarini, Claudio Caserta, Antonio Castaldi, Luciano De Crescenzo, Enzo D’Elia, Roberto De Simone, Renato Diez, Rosa Fiorillo, Ruggero Martines, Rino Mele, Marcello Napoli, Corradino Pellecchia, Francesco Prosperetti, Pierre Restany, Paolo Romano, Nicola Scontrino, Aldo Trione

In collaborazione con Bianucci Cinelli Studio, Milano, DELIA Agenzia Letteraria, Associazione Stampa della Provincia di Salerno

Gli sponsor offerti dallo studio commerciale Gianni Casella: Abate Costruzioni, Azienda Agricola San Salvatore 1988, Banca Patrimoni Sella & C., Eliografia Caggiano, Ilka Caseificio di Salerno, Carla Landi Odontoiatra, Gianpaolo Landi Odontoiatra, Roberto Landi Odontoiatra, New Nail System, Ristorante Casamare, Perrella Network

Monografia – catalogo mostra edito da giuseppe de nicola editore