(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Capodanno: Sasso (Lega), femministe tutte zitte?

Roma, 7 gen. – “La notte di Capodanno a Milano centinaia di vigliacchi hanno dato sfoggio della propria cultura sottomettendo alle proprie violenze sessuali alcune ragazzine. E il dibattito sul patriarcato? E il ‘facciamo rumore’? E il ‘tutti i maschi sono colpevoli’? E tutte le baccanti televisive del femminismo di ritorno? Tutte zitte?

Non sarà per caso perché a compiere queste luride azioni quasi certamente sono stati immigrati islamici? Remigrazione unica soluzione per chi odia l’Italia, insulta la Polizia e violenta ragazzine”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.