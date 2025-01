(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Ascani: governo delle tasse si accanisce su italiani in difficoltà

“Anno nuovo, problemi vecchi per gli italiani. Quelli che il governo delle tasse non solo non risolve, ma aggrava. Tra rincari delle bollette, dei pedaggi autostradali, della spesa alimentare e, per chi ha figli, di quella per mense e libri, nel 2025 in media una famiglia spenderà quasi mille euro in più secondo Federconsumatori. Senza contare l’aumento della pressione fiscale che Istat stima dello 0,8%. Meloni e i suoi non se ne preoccupano e anzi, provvedimento dopo provvedimento, continuano a colpire i cittadini, smentendo ogni promessa fatta in campagna elettorale, dai vertiginosi aumenti delle pensioni alla cancellazione delle accise. Un esecutivo che fa solo retorica trionfalistica a sproposito, mentre si accanisce su chi è più in difficoltà creando nuove sacche di disagio sociale e disuguaglianza”, così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.