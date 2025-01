Agenzia regionale 06.25 Cordoglio Emiliano scomparsa Lorenzo Cirasino

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Anno XXV

Numero 6.25

Il cordoglio del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la

scomparsa di Lorenzo Cirasino, ex deputato e sindaco di Ostuni

“Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Lorenzo Cirasino, ex

deputato e sindaco di Ostuni. Desidero far pervenire alla famiglia e all’intera

comunità di Ostuni la mia vicinanza. Ricorderemo Lorenzo Cirasino come un

protagonista attento della politica locale e nazionale e un testimone credibile dei

valori della nostra Costituzione, attraverso il suo quotidiano e appassionato impegno

politico, sindacale e sociale”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale

Direttore responsabile: Elena Laterza. Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Anna Memoli, Nico Lorusso, Alessandro Scolozzi,

Paolo Inno, Livio Addabbo

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998