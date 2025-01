(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 *SpaceX: Misiani (Pd), maggioranza in stato confusionale, Meloni chiarisca

subito in Parlamento*

“Sul negoziato con Musk la maggioranza è in evidente stato confusionale.

Prima l’ambiguo comunicato di smentita con cui Palazzo Chigi ha negato la

firma ma non la trattativa. Poi il successivo post con cui Elon Musk si è

dichiarato pronto a fornire connettività all’Italia e quello, a ruota, di

Salvini che definisce l’accordo una “opportunità” chiedendo addirittura di

accelerare. Infine, una assurda nota di Fratelli d’Italia che non trova di

meglio che attaccare Elly Schlein e Romano Prodi. Il tutto, nel giorno in

cui diventano di dominio pubblico le dimissioni anticipate della direttrice

del DIS, Elisabetta Belloni.

Spetta alla Meloni fare chiarezza e farlo il prima possibile di fronte al

Parlamento. Dal governo su questa vicenda esigiamo la massima trasparenza:

l’ipotesi di assegnare senza gara un contratto da 1,5 miliardi di dollari a

SpaceX, la società di Elon Musk, sarebbe un fatto gravissimo, una svendita

inaccettabile della sovranità nazionale per pagare con i soldi dei

contribuenti una cambiale politica al massimo sostenitore della nuova

amministrazione Trump.

Il Paese ha il diritto-dovere di conoscere la tipologia e le

caratteristiche dei servizi oggetto della trattativa, se esistono aziende

italiane o europee in grado di offrirli, i criteri di selezione dei

fornitori, i costi e l’ammontare di risorse pubbliche complessivamente da

impegnare, le ricadute sotto il profilo della sicurezza nazionale e sulle

iniziative di cooperazione avviate con i partner dell’Unione europea. Ci

preoccupano le implicazioni politiche di un eventuale accordo con SpaceX,

che porterebbe l’Italia ad acquistare servizi tecnologicamente avanzati da

una società posseduta da un tycoon molto discusso e strettamente legato

all’ultradestra americana e internazionale, con buona pace del sovranismo a