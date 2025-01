(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 SPACE X, BARBERA (PRC): “IL GOVERNO DEI PATRIOTI DA SALOTTO MINA LA NOSTRA

SOVRANITA’ E SICUREZZA NAZIONALE”

“Apprendiamo oggi dagli organi di stampa che l’Italia si appresterebbe a

firmare un accordo con Space X di Elon Musk per l’erogazione di servizi

di telecomunicazione utilizzabili dal governo e dalle nostre forze armate

nell’area del Mediterraneo. Il tutto per la modica somma di un miliardo e

mezzo di dollari. Un colpo formidabile per Elon Musk, visto che, se andasse

in porto tale progetto, sarebbe per Space X non solo la commessa più

rilevante ottenuta in Europa, ma anche un caso unico, visto che

nessun paese sviluppato ha finora messo in mano a un soggetto privato

estero servizi considerati strategici per la propria sicurezza nazionale.

Insomma, dopo che il governo dei patrioti da salotto ha svenduto la nostra

rete delle telecomunicazioni di proprietà della TIM a KKR, un fondo

americano speculativo gestito da un ex direttore della CIA, oggi si

appresta a completare l’opera conferendo il monopolio dei servizi

strategici di comunicazione governativa e militare nelle mani di un

istrionico super miliardario che non solo fa parte del governo

statunitense, ma che negli ultimi tempi si è anche particolarmente

distinto per le ingerenze politiche negli affari di diversi governi

europei. Un fatto gravissimo che mina la nostra sovranità e sicurezza

nazionale”.