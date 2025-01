(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

lun 06 gennaio 2025 Sicurezza, Tubetti (FdI): governo Meloni al fianco patrioti che difendono nostra democrazia

“La situazione geopolitica internazionale non consente di abbassare la guardia. Ai confini tra Italia e Slovenia operano centinaia di uomini e donne delle forze dell’ordine, quotidianamente impegnati nell’attività di monitoraggio delle frontiere. A loro va la nostra totale riconoscenza”. A dirlo è la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, che questa mattina assieme al vicesindaco di Gorizia Chiara Gatta, all’assessore comunale Francesco Del Sordi e a un gruppo di iscritti a FdI ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine al confine italosloveno di Casa Rossa, consegnando in occasione dell’Epifania alcuni omaggi alimentari. “Il riemergere di attentati di matrice islamica, così come i conflitti israelopalestinese e tra Russia e Ucraina, impongono attenzione massima nella tutela delle nostre frontiere – indica Tubetti -. Il governo Meloni ha fornito risposte chiare e concrete, destinando nel Nord Est d’Italia più operatori delle Forze dell’Ordine e potenziando dunque le attività di presidio al confine orientale. I numeri in netto calo degli arrivi di migranti irregolari dalla rotta balcanica è un’ulteriore conferma dell’efficacia dei controlli”. “Il governo Meloni è al fianco dei patrioti che difendono i cittadini, i confini dell’Italia e la sua democrazia. La loro forza, il loro coraggio e la loro dedizione sono il nostro orgoglio. Abbiamo fatto nei giorni scorsi visita alle stazioni locali dei carabinieri, siamo stati al comando dei carabinieri di Monfalcone, simbolo in questi giorni della lotta al terrorismo. La scorsa settimana il Circolo di Fratelli d’Italia di Gradisca ha fatto visita agli agenti impegnati al Cpr/Cara”, conclude Tubetti.

