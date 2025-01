(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 SARDEGNA, MORFINO (M5S): DESTRA PERDE OCCASIONE PER DIGNITOSO SILENZIO

“Non accettiamo lezioni di moralità da chi mantiene sulla poltrona una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e per truffa aggravata ai danni dell’INPS. Diversi esponenti della maggioranza Meloni, in modo irrispettose nei confronti dei cittadini che rappresentano, hanno perso l’occasione per un dignitoso silenzio. Alessandra Todde è una persona estremamente competente, corretta e di integrità morale come poche. Non ho alcun dubbio sul fatto che tutto verrà chiarito nelle sedi opportune”.

Lo dichiara Daniela Morfino, deputata del M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle